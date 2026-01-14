Орбан назвал план ЕС по предоставлению Украине €90 млрд оторванным от реальности

Премьер-министр Венгрии отметил, что "любой, кто надеется, что брюссельские кредиты, предоставленные Украине, будут погашены" за счет РФ, "либо не знает реального мира, либо прячет голову в песок, чтобы не знать об этом"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан © Szilard Koszticsak/ MTI via AP

БУДАПЕШТ, 14 января. /ТАСС/. Евросоюз не сможет выделить Украине €90 млрд, используя замороженные активы России, и поэтому его предложения на этот счет полностью оторваны от реальности. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, комментируя выдвинутый председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен план оказания финансовой и военной помощи Киеву.

"Тот, кто считает, что замороженные российские активы можно использовать для погашения кредитов Брюсселя, игнорирует тот факт, что лидеры государств-членов проголосовали против этого на декабрьском саммите ЕС", - написал глава правительства в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Он также отметил, что "любой, кто надеется, что брюссельские кредиты, предоставленные Украине, будут погашены" за счет РФ, "либо не знает реального мира, либо прячет голову в песок, чтобы не знать об этом".

"Тот, кто считает, что время работает не в пользу русских, не решается или не хочет замечать основные военные, экономические, географические и математические факты", - продолжил Орбан. Если же кто-то говорит, что Украина "осуществила впечатляющие реформы", то он игнорирует крупный коррупционный скандал, разразившийся в Киеве в последние месяцы, добавил премьер.

Кроме того, он считает ложным утверждение, будто "Украина защищает Европейский союз". "Украина не является членом союза", - напомнил Орбан. "Реальность уже стучится в двери Брюсселя. Пришло время прислушаться к здравому смыслу", - заключил венгерский лидер.

Представляя в среду в Брюсселе план Еврокомиссии по выделению Украине €90 млрд, фон дер Ляйен и еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис утверждали, что Киев вернет эти деньги, если Россия "возместит нанесенный ущерб" или если странам ЕС удастся экспроприировать ее замороженные финансовые активы.