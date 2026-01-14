i: Британия эвакуирует военных с авиабазы в Катаре из-за эскалации в регионе

ЛОНДОН, 14 января. /ТАСС/. Великобритания эвакуирует часть своих военнослужащих с авиабазы Аль-Удейд в Катаре на фоне эскалации на Ближнем Востоке. Об этом сообщила газета i (входит в медиагруппу Daily Mail and General Trust) со ссылкой на источники.

Военнослужащие ВВС Великобритании дислоцированы на авиабазе Аль-Удейд вместе с американскими военными. Ранее агентство Reuters проинформировало, что Вашингтон рекомендовал части персонала эвакуироваться с базы Аль-Удейд, которую Иран атаковал в июне 2025 года в ответ на удары Израиля и США.