ТАСС: кандидата на пост спецпредставителя ЕС по Украине пока нет

РИМ, 14 января. /ТАСС/. Кандидаты на пост спецпредставителя ЕС по Украине, инициативу по назначению которого выдвинули Франция и Италия, не назывались и официально не выдвигались. Об этом корреспонденту ТАСС сказал источник в итальянских дипломатических кругах.

"В настоящий момент нет кандидатов на пост спецпосланника по Украине", - сказал источник. Исходя из этого, уточнил он, Италия никого не поддерживает.

Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони в ходе пресс-конференции в начале года заявила, что поддерживает идею, чтобы ЕС на переговорах по украинскому урегулированию был представлен "одним общим голосом", и разделяет предложение о назначении спецпосланника. Позже некоторые итальянские СМИ написали, что Рим может видеть в этом качестве бывшего премьер-министра и экс-главу Европейского центрального банка Марио Драги. Причем отмечалось, что Мелони может поддержать его кандидатуру только с целью отдаления его от Италии, где он гипотетически может стать кандидатом на пост президента. Глава государства в Италии избирается парламентом, следующие выборы должны состояться в 2029 году.

Газета Il Fatto quotidiano отметила, что кандидатура Драги не устраивает союзную по правящей коалиции партию "Лига" Маттео Сальвини.

Официальных предложений не поступало и от Еврокомиссии, при том, что в Брюсселе вопрос о гарантиях безопасности отдан на откуп "коалиции желающих", пишет издание.

По данным Politico, предложение о спецпосланнике, который бы "обеспечил ЕС место за столом переговоров" вызвал серьезные противоречия между странами блока. По данным того же издания, еще одним кандидатом называется президент Финляндии Александр Стубб, который уже участвовал в нескольких раундах контактов. Однако ни он, ни Драги не являются приемлемыми для всех стран ЕС, отмечает издание.