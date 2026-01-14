МИД Египта заявил о формировании палестинского комитета управления сектором Газа

Административный орган возглавит Али Абдель Хамид Шаас

КАИР, 14 января. /ТАСС/. Палестинский комитет технократов, который будет заниматься управлением сектором Газа, окончательно сформирован. Об этом объявил МИД Египта.

"Посредники [на непрямых переговорах между Израилем и палестинским движением ХАМАС] в лице Египта, Катара и Турции приветствуют окончательное формирование Палестинского комитета технократов, который будет заниматься вопросами управления Газой. Административный орган возглавит Али Абдель Хамид Шаас", - говорится в заявлении египетского внешнеполитического ведомства. Посредники выразили надежду, что учреждение состава комитета "поможет перейти ко второму этапу соглашения" о прекращении огня в палестинском анклаве и "предотвратит новый виток эскалации".

Шаас является уроженцем города Хан-Юнис, расположенного на юге Газы, но в настоящий момент проживает на Западном берегу реки Иордан. Он занимал ряд высоких постов в Палестинской национальной администрации и считается специалистом по вопросам восстановления политической и экономической инфраструктуры.