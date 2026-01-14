Министр обороны Дании не опасается вторжения США в Гренландию

Нападение является абсолютно гипотетическим сценарием, заявил Троэльс Лунд Поульсен

СТОКГОЛЬМ, 14 января. /ТАСС/. Нападение США на Гренландию является абсолютно гипотетическим сценарием. Об этом на пресс-конференции заявил министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен.

"Я считаю совершенно гипотетическим, что США могут начать нападение на Гренландию", - сказал он.

Министерство обороны Дании и правительство Гренландии объявили в среду, что на острове и вокруг него будет усилено военное присутствие в тесном сотрудничестве с союзниками по НАТО. Цель - "укрепить позиции альянса в Арктике в интересах европейской и трансатлантической безопасности, а также отработать навыки действий в арктических условиях".

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о необходимости присоединения Гренландии к США. Еще во время своего первого срока он предлагал выкупить Гренландию, а в марте 2025 года выразил уверенность в том, что ее можно аннексировать. Заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер ранее поставил под вопрос право Дании на контроль над островом и заявил, что он должен стать частью США.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали Договор о защите Гренландии. В соответствии с ним, США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии.