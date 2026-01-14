Заседание комиссии Бразилии и РФ по сотрудничеству позволит укрепить связи

В бразильском правительстве считают, что мероприятие поможет улучшить сотрудничество в сферах технологий и обороны

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 14 января. /ТАСС/. Работа комиссии высокого уровня по сотрудничеству Бразилии и России, которая пройдет в феврале в гибридном формате, позволит укрепить связи двух стран в сферах технологий и обороны. Об этом говорится в заявлении пресс-службы бразильского правительства по итогам телефонной беседы президентов Владимира Путина и Луиса Инасиу Лулы да Силвы.

"Президенты отметили, что двусторонняя встреча (работа комиссии по сотрудничеству - прим. ТАСС) станет возможностью для наращивания [взаимодействия] в таких приоритетных областях, как торговля, сельское хозяйство, оборона, энергетика, наука и технологии, образование и культура. По просьбе <...> Лулы да Силвы Владимир Путин пообещал направить высокопоставленную делегацию для непосредственного участия во встрече в Бразилиа", - отмечается в тексте.