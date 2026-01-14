ТАСС: власти ФРГ рекомендовали авиаперевозчикам не летать над Ираном

Рекомендация будет действовать до конца суток 10 февраля

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Авиационные власти ФРГ рекомендовали зарегистрированным в Германии авиакомпаниям воздержаться от полетов в воздушном пространстве Ирана. Об этом сообщили ТАСС в диспетчерской службе района полетной информации "Берлин", отвечающей за трафик над страной.

"В связи с возможной угрозой безопасности гражданским авиаперевозчикам рекомендуется воздержаться от полетов в воздушном пространстве под управлением диспетчеров Тегерана", - сказал собеседник агентства. По его словам, эта рекомендация распространена в адрес всех перевозчиков ФРГ и пока действует до конца суток 10 февраля.