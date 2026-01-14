КСИР прислал жителям Ирана СМС с благодарностью за информацию о террористах

Жители республики прислали на горячую линию более 400 тыс. сообщений

ТЕГЕРАН, 14 января. /ТАСС/. Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) поблагодарил население Ирана за помощь в борьбе с террористическими сетями, причастными к массовым беспорядкам. Соответствующее сообщение получили пользователи иранских sim-карт, передает корреспондент ТАСС.

"Уважаемый народ Ирана, при вашем участии выявлена и уничтожена значительная часть сионистско-американских террористических сетей, и эта операция продолжается до сих пор. Ваши более чем 400 тысяч сообщений на горячую линию свидетельствуют о вашем доверии и поддержке", - говорится в СМС.

Волнения в Иране начались 29 декабря после уличных акций протеста, вызванных резким падением курса риала, и распространились на большинство крупных городов. Власти сообщили о гибели около 40 сотрудников правоохранительных органов. С 8 января, как заявил глава иранского МИД Аббас Арагчи, среди демонстрантов появились вооруженные террористы. Власти Ирана возложили ответственность за организацию беспорядков на Израиль и США. Американский президент Дональд Трамп ранее предупредил, что всерьез рассматривает возможность применения силы против исламской республики.