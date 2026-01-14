Родригес: в Венесуэле с декабря освободили 406 заключенных

Процесс продолжается, сообщила уполномоченный президент Боливарианской Республики

КАРАКАС, 14 января. /ТАСС/. Процесс освобождения заключенных в Венесуэле продолжается, с декабря 2025 года на свободу вышли 406 человек. Об этом сообщила уполномоченный президент Боливарианской Республики Делси Родригес в выступлении перед журналистами после встречи с председателем Национальной ассамблеи (парламента) Хорхе Родригесом и вице-президентом по вопросам гражданской безопасности, министром внутренних дел Венесуэлы Диосдадо Кабельо.

Родригес заявила, что "процесс освобождения заключенных, начатый в декабре 2025 года под руководством президента [Венесуэлы] Николаса Мадуро в рамках политики, направленной на укрепление взаимопонимания и терпимости, продолжается". Она отметила, что при полном соблюдении законодательства "с декабря минувшего года на сегодняшний день освобождены 406 человек". Связанные с насилием и нетерпимостью преступления продолжают рассматриваться, и "послания ненависти и акты насилия не будут допускаться".

Уполномоченный президент подчеркнула, что послание правительства направлено на установление нового уровня политического взаимопонимания, основанного на принципах уважения к разнообразию идеологических позиций и правам человека. На данном этапе Венесуэла должна стремиться к созданию условий для сосуществования, при которых признание многообразия мнений будет способствовать формированию системы духовных ценностей, отметила Родригес.

3 января США атаковали гражданские и военные объекты в Венесуэле. Министр иностранных дел боливарианской республики Иван Хиль Пинто назвал действия Вашингтона военной агрессией. В стране введено чрезвычайное положение. Президент США Дональд Трамп подтвердил нанесение ударов по территории Венесуэлы и операцию по захвату и вывозу из страны Мадуро и его супруги.