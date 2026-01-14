Трамп: США будут следить за обстановкой в Иране

Так американский лидер ответил на вопрос о возможности применения Вашингтоном силы против Тегерана

ВАШИНГТОН, 14 января. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп в ответ на вопрос о возможности применения Соединенными Штатами силы против Ирана заявил, что Вашингтон продолжит следить за ситуацией в этой стране.

"Мы будем следить за происходящим. Но мы получили очень хорошую информацию от людей, которые осведомлены о происходящем", - сказал американский лидер, общаясь с журналистами в Белом доме. Говоря о ситуации в Иране, он также утверждал: "Мы получили информацию от очень важных источников на той стороне. Они говорят, что убийства прекратились и что казней не будет. Предполагалось, что сегодня будет много казней, но их не будет".

"Мы будем следить", - добавил Трамп. "Но нам сообщили об этом из достоверного источника. И я надеюсь, что это правда", - подчеркнул он.