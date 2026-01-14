Трамп заявил, что провел хороший разговор по телефону с Делси Родригес

Президент США назвал уполномоченного президента Венесуэлы замечательным человеком

ВАШИНГТОН, 14 января. /ТАСС/. Глава администрации США Дональд Трамп сообщил, что провел телефонную беседу с уполномоченным президентом Венесуэлы Делси Родригес.

"У нас лишь сегодня состоялся отличный разговор. Она замечательный человек. Мы с ней очень хорошо работаем. С ней взаимодействует [госсекретарь] Марко Рубио. Я с ней взаимодействовал этим утром. У нас состоялся звонок, длительный звонок. Мы обсудили много вопросов", - сказал Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

"Думаю, мы очень хорошо ладим с Венесуэлой", - подчеркнул президент США, комментируя предположение о том, что в руководстве в Каракасе есть силы, не настроенные на сотрудничество с Вашингтоном.

Трамп объявил 3 января о проведении военной операции в Каракасе, в результате которой американскими военными был захвачен президент Венесуэлы Николас Мадуро с супругой. 5 января они предстали перед федеральным судом Южного округа штата Нью-Йорк. Им инкриминируют причастность к наркоторговле. Мадуро с супругой вину не признали. Функции главы государства в Венесуэле исполняет Делси Родригес, занимавшая при Мадуро пост исполнительного вице-президента. Трамп заявлял, что временное управление Венесуэлой возьмут на себя США.