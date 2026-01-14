Al Hadath: Иран закрыл воздушное пространство для полетов со стороны Ирака

ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Тегеран обратился к Багдаду с просьбой не отправлять гражданские самолеты без предварительного согласования
РАБАТ, 15 января. /ТАСС/. Иранские власти распорядились закрыть воздушное пространство в регионе, прилегающем к границе с Ираком. Об этом сообщил телеканал Al Hadath.

По его информации, Иран закрыл небо для самолетов, следующих из Ирака.

Сутки назад, как тогда сообщил телеканал Al Arabiya, Тегеран обратился к Багдаду с просьбой не отправлять гражданские воздушные суда, вылеты которых планировались в исламскую республику, без предварительного согласования с Ираном. 

