AFP: Макрон на заседании совета по обороне обсудит ситуацию в Иране и Гренландии

Президент Франции проведет совещание с профильными министрами, а также высшим военным руководством страны, сообщило агентство

Президент Франции Эмманюэль Макрон © AP Photo/ Aurelien Morissard, Pool

ПАРИЖ, 15 января. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон 15 января проведет заседание совета по национальной обороне, на котором будут обсуждаться ситуация в Иране и угрозы США установить контроль над Гренландией. Об этом сообщило агентство Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на источники.

По данным агентства, заседание пройдет в Елисейском дворце, в нем примут участие профильные министры, а также высшее военное руководство страны.

29 декабря 2025 года в Тегеране начались акции протеста торговцев из-за сильного падения курса иранского риала. 30 декабря к волнениям присоединились студенты. Беспорядки распространились на большинство крупных городов. Власти сообщили о гибели 38 сотрудников правоохранительных органов. С 8 января, по заявлению главы МИД Ирана Аббаса Арагчи, среди демонстрантов появились вооруженные террористы. Власти Ирана возложили ответственность за организацию беспорядков на Израиль и США. Американский президент Дональд Трамп предупредил, что всерьез рассматривает возможность применения силы против Тегерана.

Что касается Гренландии, которая входит в состав Дании на правах автономной территории, Трамп неоднократно заявлял о необходимости ее присоединения к США. Еще во время своего первого срока он предлагал выкупить Гренландию, а в марте 2025 года выразил уверенность в том, что ее можно аннексировать. Заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер ранее поставил под вопрос право Дании на контроль над островом и заявил, что он должен стать частью США.