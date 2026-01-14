Фермеры Греции согласились на новую встречу с премьером для урегулирования кризиса

Работник отрасли отказались от первоначального плана снова блокировать проезд по ведущим автомагистралям и прибыть на тракторах в Афины, сообщил телеканал

АФИНЫ, 15 января. /ТАСС/. Греческие фермеры, блокирующие с 30 ноября автодороги и пограничные таможни, приняли решение отправить новую делегацию на встречу с премьер-министром Кириакосом Мицотакисом, чтобы договориться о приемлемых условиях поддержки сельскохозяйственного сектора. Об этом сообщил телеканал Skai.

По его информации, Координационный совет блокпостов фермеров после совещания в городке Паламас (область Кардица) с представителями аграриев со всей Греции принял решение отправить свою делегацию на встречу с премьер-министром и провести диалог без перекрытия дорог и без массового митинга в Афинах. Фермеры отказались от первоначального плана снова блокировать проезд по ведущим автомагистралям и прибыть на тракторах и другой сельскохозяйственной технике в Афины, решив вместо этого направить на предстоящую встречу 25 своих представителей и 5 наблюдателей. По мнению телеканала, встреча может пройти 16 или 19 января. Аграрии теперь ожидают ответа со стороны правительства.

13 января уже прошла встреча премьера с 25 представителями лишь семи фермерских блокпостов, а представители еще примерно 60, объединенные в Координационный совет блокпостов, в Афины не приехали, сказав, что администрация премьера отвергла список их представителей из 30 человек, включавший также животноводов, рыбаков и пчеловодов. Аграрии, которые не присутствовали на встрече, усилили 13 января блокирование с помощью примерно 5 тыс. тракторов автомагистралей и пограничных таможен, через которые пропускали только легковые автомобили и автобусы, но задерживали грузовики. При этом тех, кто поехал на встречу с премьером, другие фермеры называли "предателями, которые никого не представляли", и даже были случаи повреждения их тракторов и машин.

Позицию правительства в отношении новой встречи изложил министр сельского развития и продовольствия Константинос Циарас, заявивший о том, что "ее условия остаются прежними в отношении как состава, так и представительства участников дискуссии: разумное количество фермеров для содержательной дискуссии и, возможно, несколько наблюдателей, но без лиц, которые обвиняются в совершении противоправных действий". Министр также подчеркнул, что аграрии должны открыть проезд по дорогам в качестве обязательного требования для начала диалога.

Новые финансовые льготы

По итогам встречи 13 января премьер-министр Греции пообещал бастующим фермерам новые финансовые льготы и пригрозил жесткими мерами тем, кто продолжает шантажировать власти, осуществляя блокирование автодорог и пограничных таможен. Мицотакис сообщил о завершении выплат фермерам всех субсидий за 2025 год, установлении для аграриев самых низких тарифов на электроэнергию в Европе. По словам главы правительства, греческие "фермеры больше не будут платить специальный налог на горючее [при заправке на бензоколонках сельскохозяйственной техники] и даже НДС за эту скидку". Будут ускорены выплаты компенсаций по линии Греческой организации сельскохозяйственного страхования для возмещения убытков от потери дохода при производстве растительных кормов для животных, которые были забиты из-за оспы овец и коз, сказал премьер.

Фермеры в ответ на объявленные Мицотакисом меры заявили, что правительство не полностью удовлетворило их требования, и требуется диалог для того, чтобы усилить поддержку работников отрасли, фактически борющихся за свое выживание.