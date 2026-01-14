Между Зеленским и Кличко произошла перепалка из-за блэкаута в Киеве

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Заочная перепалка произошла между Владимиром Зеленским и мэром Киева Виталием Кличко на фоне энергетического кризиса в украинской столице.

Зеленский в видеообращении в своем Telegram-канале заявил, что в Киеве сложилась наиболее сложная ситуация в энергетике. Он раскритиковал местные власти за слабую подготовку, добавив, что не видит интенсивных действий и сейчас.

"Какой "интенсивности" в работе в Киеве при чрезвычайной ситуации [Зеленский] не видит?" - отреагировал Кличко в своем Telegram-канале, добавив, что получает "сплошной хейт" в свой адрес.

Мэр, в частности, напомнил, что его раскритиковали за призыв к киевлянам на время покинуть столицу из-за проблем с энергоснабжением. "Я, по крайней мере, говорю честно и предупреждаю людей о крайне сложной ситуации. И мне все равно на какие-то рейтинги и призрачные выборы", - добавил Кличко.

В то же время депутат Верховной рады Марьяна Безуглая призвала отстранить от должности как Кличко, так и поставленного Зеленским главу столичной военной администрации Тимура Ткаченко. "Оба должны уйти <…>. Они только бьются лбами, а толка для города нет вообще", - написала она в своем телеграм-канале.

Издание "Страна" со своей стороны напомнило, что между Зеленским и Кличко давно идет конфликт. Зеленский пытается сместить мэра, а Кличко заявляет о давлении на местное самоуправление.