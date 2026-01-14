Делси Родригес заявила о продуктивном разговоре с Трампом

Диалог прошел в атмосфере взаимного уважения, отметила уполномоченный президент Венесуэлы

Редакция сайта ТАСС

Уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес © Jesus Vargas/ Getty Images

КАРАКАС, 15 января. /ТАСС/. Уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес сообщила, что 14 января у нее состоялся продолжительный и результативный разговор с лидером США Дональдом Трампом.

"Сегодня я провела длительный и продуктивный телефонный разговор с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом, который прошел в атмосфере взаимного уважения", - написала политик в своем Telegram-канале. Она отметила, что в ходе беседы обсуждались "повестка дня двустороннего сотрудничества в интересах <...> народов [двух государств], а также нерешенные вопросы в отношениях между правительствами" в Каракасе и Вашингтоне.

3 января США атаковали гражданские и военные объекты в Венесуэле. Министр иностранных дел Боливарианской Республики Иван Хиль Пинто назвал действия Вашингтона военной агрессией. В стране было введено чрезвычайное положение. Трамп подтвердил нанесение ударов по венесуэльской территории и операцию по захвату и вывозу из республики законно избранного президента Николаса Мадуро и его супруги.