США вводят пошлины в размере 25% на импорт полупроводников

Речь идет об "импорте определенных передовых" микросхем и другой схожей продукции, говорится в прокламации президента Соединенных Штатов Дональда Трампа

ВАШИНГТОН, 15 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты немедленно вводят таможенную пошлину в размере 25% на импорт полупроводников. Об этом говорится в прокламации американского президента Дональда Трампа, текст которой обнародовала 14 января пресс-служба Белого дома.

Как отмечается в документе, речь идет об "импорте определенных передовых" микросхем и другой схожей продукции. Предусматривается несколько исключений. Эта пошлина не будет взиматься, к примеру, в тех случаях, когда полупроводники ввозятся в страну для наращивания ее производственных мощностей, для использования в центрах обработки данных, в работе стартапов, при проведении НИОКР.

В прокламации подчеркивается, что США сейчас выпускают лишь порядка 10% требующихся им полупроводников. Таким образом, американская экономика сильно зависит в этой сфере от иностранных поставщиков, констатирует глава вашингтонской администрации. По его оценке, сложившаяся ситуация угрожает национальной безопасности США.

Трамп также отмечает, что министр торговли Говард Латник рекомендовал приступить к реализации состоящего из двух этапов плана, призванного переломить положение дел, в том числе за счет льгот для тех иностранных компаний, которые будут вкладывать средства в производство полупроводников в Соединенных Штатах.