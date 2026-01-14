Госдеп одобрил предоставление Кувейту обслуживания ЗРК Patriot и запчастей

Общая стоимость оценивается в $800 млн, сообщило Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона

ВАШИНГТОН, 15 января. /ТАСС/. Госдепартамент США одобрил потенциальное предоставление Кувейту материально-технического обеспечения зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot на $800 млн. Об этом сообщило Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона, отвечающее за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам.

Как оно уточнило, Кувейт ранее запросил у США техническое обслуживание упомянутых ЗРК, а также различные запчасти и оборудование для них. "Общая стоимость оценивается в $800 млн", - говорится в документе.

В нем подчеркивается, что "предполагаемая продажа будет соответствовать целям США в сфере внешней политики и национальной безопасности". Американская сторона считает, что возможная сделка укрепит оборонный потенциал Кувейта.

Администрация США уже уведомила Конгресс о решении одобрить возможное предоставление услуг и систем. У законодательного органа есть 30 дней на рассмотрение потенциальной сделки и ее возможное блокирование.