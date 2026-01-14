МИД Ирана: в ходе протестов погибло большое число полицейских

ООН, 15 января. /ТАСС/. Большое число полицейских погибло в ходе беспорядков в Иране, что указывает на степень сдержанности правоохранителей и высокий уровень насилия со стороны террористических элементов, внедренных в ряды демонстрантов. Об этом говорится в письме, которое глава МИД исламской республики Аббас Арагчи направил генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку и руководителям внешнеполитических ведомств стран - членов всемирной организации.

"Значительное число сотрудников полиции погибло, многие были ранены. Большое число жертв отражает уровень сдержанности, продемонстрированной сотрудниками правоохранительных органов, с одной стороны, и уровень насилия в отношении них со стороны террористических элементов", - указывается в документе, предоставленном ТАСС постоянным представительством Ирана при ООН.

Арагчи также указал, что иранские власти "приняли все возможные меры для того, чтобы проявить максимальную сдержанность перед лицом насилия и террористических актов" в процессе исполнения обязательств по защите своего народа, обеспечению общественного порядка и национальной безопасности.

Волнения в Иране начались 29 декабря после уличных акций протеста, вызванных резким падением курса риала, и распространились на большинство крупных городов. Власти сообщили о гибели около 40 сотрудников правоохранительных органов. С 8 января, по словам Арагчи, среди демонстрантов появились вооруженные террористы. Иранское руководство возложило ответственность за организацию беспорядков на Израиль и США. Американский президент Дональд Трамп ранее предупредил, что всерьез рассматривает возможность применения силы против исламской республики.