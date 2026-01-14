Трамп поручил провести переговоры по условиям импорта критических минералов

Глава Минторга и представитель США на торговых переговорах Джеймисону Гриру и министр торговли Говард Латник должны будут отчитаться об их ходе в течение 180 дней

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Evan Vucci

ВАШИНГТОН, 15 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп поручил начать переговоры по изменению условий импорта в Соединенные Штаты переработанных критических минералов и их производных. Об этом говорится в тексте президентской прокламации, распространенной в среду пресс-службой Белого дома.

Из документа следует, что в октябре 2025 года министр торговли США Говард Латник представил Трампу доклад, свидетельствующий о том, что условия импорта и объемы поставляемых в США из-за рубежа переработанных критических минералов и их производных "угрожают национальной безопасности" страны. Так, согласно приведенным в документе данным, США находятся в полной зависимости в вопросе поставок 12 видов критических минералов, зависимость от иностранных поставок еще 29 видов оценивается в 50%. При этом зачастую даже при условии добычи этих минералов на территории страны у США "не хватает мощностей для их обработки".

Из-за этого производимые в США критические минералы "лишь частично покрывают потребности" американского военно-промышленного комплекса. При этом, как отмечается в документе, США "не хватает достаточно безопасных и надежных цепочек поставок" критических минералов.

Ввиду изложенных выводов Трамп поручил главе Минторга и представителю США на торговых переговорах Джеймисону Гриру "начать переговоры и продолжить ведущиеся переговоры" по соглашениям, которые позволили бы "устранить угрозу национальной безопасности США" в вопросе поставок критических минералов. В частности, Трамп поручил рассмотреть возможность установления "минимальной стоимости при торговле критическими минералами и применения других ограничительных мер", в том числе пошлин. Латник и Грир должны будут в течение 180 дней отчитаться перед Трампом о ходе переговоров. В случае отсутствия прогресса по истечении этого срока США могут ввести дополнительные ограничительные меры.