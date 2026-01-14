NewsNation: США перенаправили авианосную ударную группу на Ближний Восток
НЬЮ-ЙОРК, 15 января. /ТАСС/. США направили авианосную ударную группу из Южно-Китайского моря на Ближний Восток. Об этом сообщила журналист телеканала NewsNation Келли Мейер.
"Источник проинформировал, что США направляют авианосную ударную группу из Южно-Китайского моря в зону ответственности Центрального командования Вооруженных сил США (в нее входят Ближний Восток, Центральная Азия и Восточная Африка - прим. ТАСС)", - написала она в X.
Как отмечается, эти силы прибудут на Ближний Восток примерно в течение недели.