Иран не готов обсуждать отказ от программы, связанной с баллистическими ракетами

Глава МИД республики Аббас Арагчи подчеркнул, что она необходима для безопасности и обороны страны

НЬЮ-ЙОРК, 15 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что Тегеран не готов обсуждать отказ от своей ракетной программы, так как она является ключевым элементом национальной безопасности и обороны страны.

"Баллистические ракеты - это наше средство обороны и самое надежное средство защиты, это не обсуждается. Почему мы должны вести переговоры по нашим баллистическим ракетам, когда они нужны нам для нашей безопасности и для нашей обороны?" - подчеркнул Арагчи в интервью телеканалу Fox News.