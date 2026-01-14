МИД Британии рекомендовал отказаться от поездок в Израиль

Информацию опубликовали на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке

ЛОНДОН, 15 января. /ТАСС/. Британские власти рекомендовали воздержаться от поездок в Израиль без крайней необходимости. Об этом говорится в сообщении на сайте правительства Соединенного Королевства.

"В настоящее время МИД рекомендует воздержаться от любых поездок в Израиль, за исключением крайне необходимых", - говорится в релизе.

Соответствующая рекомендация была опубликована на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Волнения в Иране начались 29 декабря после уличных акций протеста, вызванных резким падением курса риала, и распространились на большинство крупных городов. Власти сообщили о гибели около 40 сотрудников правоохранительных органов. С 8 января, по словам главы МИД Ирана Аббаса Арагчи, среди демонстрантов появились вооруженные террористы. Иранское руководство возложило ответственность за организацию беспорядков на Израиль и США. Американский президент Дональд Трамп предупреждал, что всерьез рассматривает возможность применения силы против Ирана.