Кнайсль: за протестами в Иране стоят внешние силы

Экс-министр иностранных дел Австрии в то же время отметила, что власти республики допустили много ошибок в социальной сфере

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Протесты в Иране разжигают внешние силы, но власти тоже допустили много ошибок в социальной сфере. Такое мнение в интервью ТАСС выразила экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль.

"То, что сейчас происходит в Иране, - это сочетание, с одной стороны, проблем, созданных внутри страны, а с другой - проблем, которые, безусловно, были привнесены извне. Здесь нет черно-белой картины: в этой ситуации существует множество оттенков серого, которые необходимо учитывать, - сказала она. - то, что имеет место внешнее вмешательство, очевидно. Такое не раз происходило в истории Ирана. Но, на мой взгляд, это не оправдывает ровным счетом ничего".

По словам Кнайсль, особенно потрясает масштабный водный кризис, поскольку он фактически делает сельское хозяйство в нескольких регионах невозможным. "Летом даже звучали разговоры о необходимости эвакуации столицы - Тегерана, потому что власти уже не могли обеспечить население питьевой водой. Отчасти это тоже результат внутренних ошибок, поскольку вопросами управления водными ресурсами никогда всерьез не занимались, имела место значительная расточительность воды", - указала эксперт.

Кнайсль обратила внимание, что в Иране сейчас наблюдаются два вида протестов. С одной стороны - мирные, в ходе которых люди вполне справедливо выдвигают лозунги против инфляции, против потери покупательной способности. "И это происходит не в первый раз. Проблема голода, по сути, стала серьезной. Следует также учитывать масштабный водный кризис в Иране, который привел к тому, что многие фермеры из-за оттока населения из деревень переехали в города. Причем не только в Тегеран, но и во многие провинциальные города. Это означает, что появилась новая группа бедности", - отметила австрийский экс-министр.

Таким образом, по ее словам, проблема бедности, социальный вопрос как таковой - а он сегодня обостряется по всему миру, поскольку люди все чаще сталкиваются с утратой покупательной способности, - является одной из причин. "То есть мы видим демонстрации против правительства из-за тяжелой экономической ситуации. Президент [Масуд] Пезешкиан также очень четко сказал: "Наша вина. Это кризис, который мы сами вызвали", - подчеркнула эксперт.

Кнайсль добавила, что с другой стороны, в Иране наблюдаются и крайне жестокие протесты, где уже не звучат лозунги, а "царят исключительно агрессия и насилие". "То, каким образом на улицах нападают на пожарных, сотрудников служб безопасности, других людей, как их линчуют, сжигают, - это уже не протесты, это уличное насилие, причем чрезвычайно жестокое. Таким образом, мы имеем две разные формы протестов. По меньшей мере две, если не больше: одни - те, кто вполне справедливо и, опять же, не в первый раз поднимает вопрос экономического кризиса, и другие - те, кто действует крайне, крайне жестоко", - указала она.

Шпионские сети

Кнайсль считает, что еще предстоит выяснить, получают ли зачинщики беспорядков деньги из-за рубежа. Она также напомнила события июня на фоне эскалации противостояния Израиль - Иран, а затем Иран - США, когда еще до начала ракетных ударов были убиты около 130 или даже 200 иранских ядерных специалистов, а также члены их семей или сотрудники. "В ряде случаев это было сделано с помощью взрывных устройств, заранее установленных в их квартирах или офисах. Такое было бы невозможно без участия шпионов, предателей, саботажников - как ни назови этих людей", - отметила эксперт.

Кнайсль считает, что иранский аппарат безопасности работает не слишком эффективно. "Чего я, честно говоря, не понимаю, так это того, что в Иране по-прежнему оказывается слишком легко внедрять шпионов. При этом не раз задерживали и людей, которых ошибочно обвиняли в шпионаже", - подчеркнула экс-глава МИД Австрии.

По мнению Кнайсль, иранское руководство и все уровни власти, включая региональные, в последние годы занимались второстепенными вопросами. "Например, запрет выгула собак, за нарушение которого ввели наказание. Абсолютная нелепость. Или вопрос обязательного ношения платка - сейчас его требования смягчили, но долгое время на первый план выдвигались разного рода псевдорелигиозные нормы и вопросы нравов вместо того, чтобы всерьез заниматься социальными проблемами", - отметила она.

Полный текст интервью будет опубликован в 15:00 мск.