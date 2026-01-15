Эксперт Хань: позиция Трампа может усилить вероятность военного сценария в Иране

Администрация США еще не готова к выбору в пользу боевых действий, отметил специалист Центра изучения Ближнего Востока при Шанхайском университете иностранных языков

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Julia Demaree Nikhinson

ПЕКИН, 15 января. /Корр. ТАСС Иван Каргапольцев/. Администрация США еще не готова к выбору в пользу военных действий против Ирана, однако личная позиция американского президента Дональда Трампа может усилить вероятность военного сценария. Такое мнение выразил корреспонденту ТАСС эксперт Центра изучения Ближнего Востока при Шанхайском университете иностранных языков Хань Цзяньвэй.

"Сейчас Иран, вероятно, переживает самый серьезный кризис со времен Исламской революции, сталкиваясь как с внутренними протестами из-за экономики и условий жизни, так и с внешней угрозой военного вмешательства со стороны США и Израиля. Давление со стороны США, скорее всего, основано на убеждении, что Иран в настоящий момент находится в крайне ослабленном состоянии, что представляет собой весьма благоприятную возможность для полного свержения иранского режима", - сказал эксперт.

По его словам, противоречия между США и Ираном существуют уже долгие годы и носят непримиримый характер, в настоящее время стороны находятся на грани высокой интенсивности противостояния, включая угрозы применения силы. "При развитии противоречий до определенного уровня вероятность войны весьма велика. Личные качества Трампа также оказывают значительное влияние на возможность нападения США на Иран. Он лично испытывает крайнюю неприязнь к Ирану и, вероятно, склоняется к быстрому и прямому решению иранской проблемы, что делает применение военной силы необходимым выбором. Однако, по всей видимости, администрация Трампа еще не полностью готова к военным действиям против Ирана", - полагает Хань Цзяньвэй.

По сравнению с Венесуэлой, считает эксперт, Иран будет гораздо сложнее сокрушить одним ударом, поэтому в настоящее время американская сторона взвешивает, как обеспечить быстрые действия против Ирана при минимальных потерях и низких затратах. "Развертывание военных сил США на Ближнем Востоке также требует времени. Поэтому в ближайшее время военные действия, скорее всего, не начнутся", - полагает он.

"Однако, я полагаю, что вероятность применения военной силы против Ирана в период президентства Трампа весьма высока. Нельзя исключать и такого варианта в ближайшее время, как окружение без нападения, психологическая война, информационная война и кибервойна для провоцирования более серьезного раскола и неопределенности внутри Ирана с последующим нанесением военного удара, когда Иран станет еще слабее", - сказал эксперт.