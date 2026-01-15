США не уведомляли правительство Кубы о направлении гуманитарной помощи

МИД республики указал, что узнал о направлении помощи через Кубинскую католическую церковь

ГАВАНА, 15 января. /ТАСС/. Правительство США не направляло официальных уведомлений властям Кубы о намерении отправить гуманитарную помощь на остров, несмотря на публичные заявления американской стороны. Об этом говорится в сообщении кубинского МИД.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон направляет первую партию гуманитарной помощи кубинскому народу для восстановления после урагана "Мелисса".

"14 января Государственный департамент США публично объявил, что часть гуманитарной помощи [для пострадавших от урагана] прибудет на национальную территорию. При этом не было официального контакта правительства США с правительством Кубы для подтверждения такого отправления", - отметили во внешнеполитическом ведомстве.

В заявлении уточняется, что о планах США направить помощь кубинской стороне стало известно не по официальным дипломатическим каналам, а через Кубинскую католическую церковь. Как отмечается, именно она проинформировала власти страны о том, что Конференция католических епископов США намеревалась выступить каналом для передачи на Кубу помощи, предоставляемой американским правительством.

В Гаване подчеркнули, что Куба в принципе не возражает против получения помощи от иностранных государств или организаций при условии, что она направлена на поддержку населения и не используется для политических манипуляций под видом гуманитарного жеста. Там добавили, что любая гуманитарная помощь, поступающая в страну, принимается, организуется и распределяется исключительно через государственные структуры, на которые официально возложены эти функции. В заявлении говорится, что Куба принимает такую помощь без каких-либо условий, рассматривая ее как жест солидарности со стороны американского народа, за счет взносов которого формируются государственные фонды.