В США одобрили законопроект о финансировании некоторых ведомств

Предусмотрено выделение в общей сложности $76 млрд на работу некоторых федеральных структур и правительственных программ

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 15 января. /ТАСС/. Палата представителей Конгресса США одобрила 14 января законопроект об ассигнованиях на работу Госдепартамента, Минфина, а также других ведомств и правительственных программ в 2026 финансовом году (начался в стране 1 октября 2025 года). Трансляцию заседания вел телеканал C-SPAN.

В поддержку этого законопроекта высказался 341 член нижней палаты Конгресса, против - 79. Теперь документ поступит на рассмотрение Сената - верхней палаты законодательного органа. В случае одобрения он будет передан на подпись президенту США Дональду Трампу.

Законопроект предусматривает выделение в общей сложности $76 млрд на работу некоторых федеральных ведомств и правительственных программ. В частности, $16,6 млрд предлагается выделить на нужды Госдепартамента, $23 млрд - на программы в сфере национальной безопасности и гуманитарные программы, $6,2 млрд - на оказание иностранной военной помощи. Помимо этого, документ содержит положения о выделении $13 млрд на нужды Минфина США и $9,7 млрд - на работу судебной системы.

Как отмечают американские СМИ, работа правительства может быть вновь частично приостановлена, если Конгресс в период до 30 января не утвердит ряд отдельных документов, предусматривающих финансирование федеральных ведомств. По данным портала Axios, Палате представителей предстоит в этот промежуток времени проголосовать еще по четырем законопроектам об ассигнованиях на работу тех или иных ведомств.

Трамп вечером 12 ноября 2025 года подписал закон о продолжении финансирования работы федерального правительства по 30 января 2026 года. Таким образом, на 43-й день был преодолен рекордный в истории США шатдаун.

Частичная приостановка работы правительства началась в полночь 1 октября в связи с отсутствием финансирования из-за того, что представители правящей Республиканской и оппозиционной Демократической партий в Конгрессе не смогли прийти к согласию относительно ряда статей расходов, в том числе в сфере здравоохранения. Они обвиняли друг друга в провоцировании шатдауна и его затягивании в политических целях.