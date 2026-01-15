ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Киргизия считает неправильным введение Западом санкций против ее компаний

Глава киргизского МИД Жээнбек Кулубаев попросил при этом западные страны предъявить доказательства нарушения компаниями санкций, введенных в отношении России
05:28
обновлено 05:43

БИШКЕК, 15 января. /ТАСС/. Глава МИД Киргизии Жээнбек Кулубаев назвал неправильным бездоказательное введение западными странами санкций против киргизских компаний.

"Мы считаем неправильным введение таких санкций против наших компаний", - сказал он на пресс-конференции в Бишкеке, попросив при этом западные страны предъявить доказательства нарушения киргизскими компаниями санкций, введенных в отношении России. 

