В МИД Киргизии отметили важность сотрудничества с Россией
БИШКЕК, 15 января. /ТАСС/. Взаимодействие с Россией имеет для Киргизии очень большую перспективу. Об этом заявил глава киргизского внешнеполитического ведомства Жээнбек Кулубаев.
"Мы считаем, что наше сотрудничество с Российской Федерацией имеет очень большую интересную перспективу на будущее", - сказал он на пресс-конференции.
По его словам, РФ является для Киргизии стратегическим партнером и союзником. "Наше взаимодействие развивается на двусторонней основе и в рамках международных региональных объединений, в том числе в рамках Организации Договора о коллективной безопасности, Шанхайской организации сотрудничества и СНГ", - уточнил министр.
Эти форматы позволяют обеспечить "устойчивый политический диалог и практическое сотрудничество" по вопросам коллективной безопасности и региональной стабильности, основанные на принципах взаимного уважения и учета интересов.
"Кыргызская Республика проводит сбалансированную и конструктивную внешнюю политику, основанную на укреплении доверия, стабильности и сотрудничества в регионе", - подчеркнул Кулубаев.