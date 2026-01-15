В МИД Киргизии отметили важность сотрудничества с Россией

Взаимодействие с РФ имеет очень большую перспективу, отметил глава киргизского дипведомства Жээнбек Кулубаев

БИШКЕК, 15 января. /ТАСС/. Взаимодействие с Россией имеет для Киргизии очень большую перспективу. Об этом заявил глава киргизского внешнеполитического ведомства Жээнбек Кулубаев.

"Мы считаем, что наше сотрудничество с Российской Федерацией имеет очень большую интересную перспективу на будущее", - сказал он на пресс-конференции.

По его словам, РФ является для Киргизии стратегическим партнером и союзником. "Наше взаимодействие развивается на двусторонней основе и в рамках международных региональных объединений, в том числе в рамках Организации Договора о коллективной безопасности, Шанхайской организации сотрудничества и СНГ", - уточнил министр.

Эти форматы позволяют обеспечить "устойчивый политический диалог и практическое сотрудничество" по вопросам коллективной безопасности и региональной стабильности, основанные на принципах взаимного уважения и учета интересов.

"Кыргызская Республика проводит сбалансированную и конструктивную внешнюю политику, основанную на укреплении доверия, стабильности и сотрудничества в регионе", - подчеркнул Кулубаев.