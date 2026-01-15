МИД Киргизии призвал сограждан соблюдать миграционный режим в России

Глава ведомства Жээнбек Кулубаев отметил, что РФ проводит жесткую миграционную политику

БИШКЕК, 15 января. /ТАСС/. Глава МИД Киргизии Жээнбек Кулубаев призвал граждан республики, которые находятся в России, соблюдать миграционный режим и оформлять все необходимые документы.

"Каждый, кто находится в России, должен обеспечить свое законное пребывание и произвести необходимые регистрационные процедуры", - сказал Кулубаев на пресс-конференции по итогам работы ведомства в 2025 году.

Он подчеркнул, что Киргизия продолжит призывать своих граждан к соблюдению миграционного режима в РФ.

Глава МИД отметил, что Россия проводит жесткую миграционную политику, и тем не менее за прошедшие два года Киргизии удалось облегчить пребывание многих граждан республики на территории РФ. "Но (правила миграционного въезда - прим. ТАСС) 90/180 остаются в силе. Это принятые миграционными службами России правила", - заключил Кулубаев.