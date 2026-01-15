ВВС Тайваня обнаружили бортовой самописец пропавшего истребителя F-16

Местонахождение пилота пока неизвестно, заявил представитель тайваньского оборонного ведомства

ГОНКОНГ, 15 января. /ТАСС/. ВВС Тайваня сообщили, что обнаружили бортовой самописец истребителя F-16V, пропавшего 6 января у восточного побережья острова. Как сообщил журналистам представитель тайваньского оборонного ведомства, самописец находится в море на большой глубине.

"Местонахождение черного ящика точно определено. Однако, поскольку он находится на большой глубине, недоступной для местных спасательных судов, военные координируют свои действия с компаниями из Сингапура и Японии для получения помощи в подъеме", - приводит его слова газета Taiwan News. Местонахождение пилота пропавшего самолета пока неизвестно.

Истребитель F-16V пропал с радаров, когда находился над морем у побережья уезда Хуалань вечером 6 января. Самолет отделился от группы истребителей, совершавших тренировочный полет в темное время суток. Пилот пропавшего самолета капитан Синь успел сообщить о намерении катапультироваться перед тем, как машина исчезла с экранов локаторов, но пока не ясно, смог ли он покинуть самолет. Поиски пропавшего летчика не дали результатов.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне с Китаем. Согласно официальной позиции Пекина, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, это один из регионов КНР.