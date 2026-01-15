Генпрокурор США: администрация Трампа не потерпит утечек секретной информации в СМИ

Пэм Бонди осудила действия журналистки газеты The Washington Post Ханны Натансон

ВАШИНГТОН, 15 января. /ТАСС/. Министр юстиции - генеральный прокурор США Пэм Бонди на фоне сообщений об обысках у журналистки газеты The Washington Post (WP) Ханны Натансон осудила действия сотрудницы издания и заявила, что администрация президента Дональда Трампа не потерпит утечек секретных сведений в СМИ.

"Администрация Трампа не потерпит утечек секретной информации, которая, будучи доведенной до сведения общественности, представляет серьезную угрозу национальной безопасности нашей страны", - подчеркнула Бонди в своем сообщении в X.

Она пояснила, что обыск был проведен еще на прошлой неделе. Сама газета и глава ФБР Кэш Пател сообщили об этом только вчера. Как указала генпрокурор, обыск был проведен по запросу Пентагона, поскольку допустившее утечку лицо являлось одним из подрядчиков военного министерства США. В данный момент этот человек задержан и находится под стражей.

Ранее WP сообщила, что ФБР провело обыск в доме у ее журналистки Ханны Натансон в штате Вирджиния.