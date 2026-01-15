Кнайсль: Израиль может нанести удары по Ирану

Это уже не просто предположения, указала экс-министр иностранных дел Австрии

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Израиль может пойти на нанесение новых ударов по Ирану. Такое мнение в интервью ТАСС выразила экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль.

"Безусловно. Об этом говорят и сами израильтяне - это уже не просто наши предположения. [Премьер-министр Израиля Биньямин] Нетаньяху заявлял об этом неоднократно, то же самое говорили и другие члены кабинета, - сказала она. - Если Иран вновь продвинется в своих исследованиях настолько, что сможет обогащать уран для военных целей, то, по словам Нетаньяху, если я правильно помню формулировку, Израиль будет считать себя вправе снова нанести удары по Ирану".

По мнению Кнайсль, то, что президент США Дональд Трамп назвал "двенадцатидневной войной", по сути "было своего рода временным прекращением огня, в том числе на фоне того, что у израильтян возникли проблемы".

Израиль в ночь на 13 июня 2025 года начал военную операцию против Ирана. Менее чем через сутки исламская республика осуществила ответную атаку. США вступили в конфликт спустя девять дней после его эскалации: в ночь на 22 июня американские ВС атаковали три ядерных объекта Ирана. Вечером 23 июня Тегеран нанес ракетный удар по крупнейшей на Ближнем Востоке американской авиабазе Аль-Удейд в Катаре. Позже президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и Иран согласились полностью прекратить огонь. Перемирие начало действовать 24 июня.

