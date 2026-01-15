МИД Киргизии: у республики и РФ запланированы контакты на уровне правительств

Также в 2026 году будут проведены намеченные культурно-гуманитарные мероприятия, отметил глава ведомства Жээнбек Кулубаев

БИШКЕК, 15 января. /ТАСС/. Киргизия и Россия в 2026 году проведут двусторонние контакты на уровне правительств и регионов. Об этом заявил глава киргизского МИД Жээнбек Кулубаев на пресс-конференции по итогам работы ведомства в 2025 году.

"Двусторонние контакты [с Россией] мы продолжим на уровнях правительств и регионов. В этом году планируется проведение межправительственной комиссии, форума регионов", - сказал он. Также будут проведены намеченные культурно-гуманитарные мероприятия.

"Я думаю, что на высшем уровне контакты также будут в многоформатном режиме", - продолжил глава МИД.

Кулубаев подчеркнул, что Киргизия находится в постоянном контакте с главными партнерами.