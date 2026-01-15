ЕНП: центристы в ЕС должны воспринять правые взгляды, отражая тенденции политики

Лидер Европейской народной партии Манфред Вебер призвал центристов сотрудничать с партией "Братья Италии" премьер-министра Италии Джорджи Мелони и фракцией "Европейские консерваторы и реформисты"

Редакция сайта ТАСС

БРЮССЕЛЬ, 15 января. /ТАСС/. Центристским силам Евросоюза необходимо сместиться вправо, чтобы отразить новую политическую реальность в Европе. Такое мнение высказал лидер Европейской народной партии (ЕНП) - крупнейшей фракции в Европарламенте (ЕП) - Манфред Вебер, адресовав свой призыв "социалистам, либералам и другим".

Результаты выборов в Европарламент в 2024 году, изменившие расстановку сил в ЕП в пользу правых и крайне правых партий, "должны быть отражены и воплощены" в политике, чтобы продемонстрировать, что Брюссель прислушивается к своим гражданам, сказал Вебер в интервью газете Politico.

Таким образом, по его словам, можно "остановить популизм и антиевропейские настроения". Для борьбы с евроскептическими и популистскими партиями необходимо решать те проблемы, на которых они строят свои предвыборные кампании. Надо "лишить популистов их предвыборных тем, вот что поставлено на карту", - отметил Вебер.

Он призвал центристов сотрудничать с партией "Братья Италии" премьер-министра Италии Джорджи Мелони и фракцией "Европейские консерваторы и реформисты", которая находится правее ЕНП.