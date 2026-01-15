В Дании назвали опасным создание рабочей группы с США по Гренландии

Американский президент Дональд Трамп непредсказуем и неуравновешен, считает председатель националистической Датской народной партии Мортен Мессершмидт

СТОКГОЛЬМ, 15 января. /ТАСС/. Соглашение о рабочей группе Дании и США по Гренландии является опасным. Такое мнение высказал председатель националистической Датской народной партии Мортен Мессершмидт.

"Это опасно. Большая часть того, что делает [президент США Дональд] Трамп, опасна. Он непредсказуем, неуравновешен и не следует правилам, к которым привыкли [глава МИД Дании] Ларс Лёкке [Расмуссен] и мы, - заявил датский политик в эфире телеканала TV2. - Я думаю, что вход в львиное логово крайне опасен".

Сам Мессершмидт, который приветствует усиление военного присутствия в Гренландии, но не считает, что оно может существовать самостоятельно, в январе 2025 года посетил резиденцию Трампа в Мар-а-Лаго, штат Флорида, с целью инициировать независимый диалог с Трампом, особенно по вопросу Гренландии.

14 января в Вашингтоне состоялась встреча министров иностранных дел Дании и Гренландии Ларса Лёкке Расмуссена и Вивиан Моцфельдт с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и государственным секретарем США Марко Рубио. Как позднее заявил Расмуссен, Дании на этих консультациях не удалось убедить США отказаться от стремления присоединить Гренландию. На встрече стороны договорились создать рабочую группу, которая будет регулярно собираться, чтобы изучить возможность достижения взаимопонимания по вопросу будущего острова. Тогда же, 14 января, правительство Гренландии и Министерство обороны Дании также сообщили о решении продолжить активизацию учений датских вооруженных сил в Гренландии в тесном сотрудничестве с союзниками по НАТО в связи "с геополитической напряженностью" в Арктике.

Трамп неоднократно заявлял о необходимости присоединения Гренландии к США. Еще во время своего первого президентского срока он предлагал выкупить остров, а в марте 2025 года выразил уверенность в том, что его можно аннексировать. Заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер ранее поставил под вопрос право Дании на контроль над Гренландией и заявил, что она должна стать частью США.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали Договор о защите Гренландии. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии.