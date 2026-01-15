ECFR: почти 50% жителей ЕС считает, что блок не может быть на равных с США и КНР

Согласно данным опроса, проведенного по заказу Европейского совета по международным отношениям, европейцы в настоящее время являются одними из самых пессимистичных жителей планеты

Редакция сайта ТАСС

© Ian Waldie/ Getty Images

БЕРЛИН, 15 января. /ТАСС/. Более 46% жителей стран Евросоюза не верят, что блок в состоянии выступать на мировой арене на равных с такими глобальными державами, как США и Китай. Об этом свидетельствует опрос, проведенный по заказу Европейского совета по международным отношениям (ECFR).

В ноябре 2024 года мнение европейцев по этому вопросу разделилось практически поровну - 42,6% респондентов назвали ЕС "державой", тогда как 42,2% не согласились с такой оценкой. В ноябре 2025 года ситуация изменилась: 46,3% не считают ЕС глобальным игроком, тогда как 39,2% придерживаются противоположной точки зрения.

"Многие граждане ЕС понимают, что живут в новых реалиях, которые не определяются коллективным Западом, и видят в этом не возможности, а риски. Данные [опроса] подтверждают, что европейцы сегодня являются одними из самых пессимистичных жителей планеты", - говорится в пресс-релизе ECFR. Почти 50% европейцев сказали, что настроены пессимистично относительно будущего своих стран, лишь 18% испытывают оптимизм.

Европейцы за год стали менее склонны считать США союзником - доля респондентов с такой позицией снизилась с 21% до 16%. Кроме того, 8% опрошенных назвали США противником, с которым они находятся в конфликте. Опрос проводился в ноябре в Болгарии, Дании, Эстонии, Франции, Германии, Венгрии, Италии, Польше, Португалии, Испании. Данные о погрешности не приводятся.