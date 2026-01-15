Axios: ХАМАС дал понять США, что готов принять план разоружения

Чиновники Белого дома при этом указали, что Израиль скептически относится к перспективам разоружения радикального палестинского движения и сомневается в том, что этого удастся добиться мирным путем

ВАШИНГТОН, 15 января. /ТАСС/. Руководство радикального палестинского движения ХАМАС в частном порядке дало понять США, что оно готово принять предложенный Вашингтоном план по демилитаризации сектора Газа и разоружению организации. Об этом со ссылкой на чиновников Белого дома сообщил портал Axios.

"Мы разработали план демилитаризации, президент [США Дональд Трамп] хочет, чтобы он был реализован. ХАМАС дал нам понять, что это произойдет, мы верим, что этого удастся достичь. ХАМАС посылает позитивные сигналы по поводу демилитаризации. Их силы истощены, и они потеряли много своих людей", - указал один из чиновников.

План демилитаризации Газы, от которого зависит реализация второй фазы мирного урегулирования в анклаве, предполагает уничтожение подземных тоннелей и мест кустарного производства оружия, сдачу тяжелых вооружений, а также создание полиции анклава под управлением технократического палестинского правительства без участия ХАМАС.

Чиновники Белого дома указали, что Израиль скептически относится к перспективам разоружения ХАМАС и сомневается в том, что этого удастся добиться мирным путем. Тем не менее администрация Трампа настроена оптимистично. В ближайшее время Вашингтон планирует провести серию переговоров с представителями ХАМАС относительно шагов по разоружению.

Ранее в среду спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф заявил о начале реализации второй фазы плана американского лидера по урегулированию в секторе Газа, который предусматривает создание переходной администрации и запуск процесса по демилитаризации и восстановлению анклава.