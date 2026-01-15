Frontex: число нелегальных переходов границ ЕС в 2025 году сократилось на 26%

Это является самым низким показателем с 2021 года, заявило Европейское агентство пограничной и береговой охраны

Редакция сайта ТАСС

БРЮССЕЛЬ, 15 января. /ТАСС/. Количество зафиксированных случаев незаконного пересечения границы Евросоюза в 2025 году сократилось на 26%, до 178 тыс., что является самым низким показателем с 2021 года. Такие предварительные оценки опубликовало Европейское агентство пограничной и береговой охраны (Frontex).

Агентство предупреждает, что ситуация на границах Европы остается неопределенной. "Миграционная нагрузка может быстро меняться между маршрутами, формируясь под влиянием конфликтов, нестабильности и того, как работают сети незаконных перевозчиков людей", - говорится в пресс-релизе.

Согласно документу, наибольшее снижение (- 63%) наблюдалось на маршруте через Западную Африку, а "самым загруженным маршрутом стало Центральное Средиземноморье". Число выявленных попыток выезда в Великобританию через пролив Ла-Манш оставалось примерно на уровне 2024 года.

Как отмечает Frontex, в 2025 году наиболее часто выявляемыми национальностями среди нелегальных мигрантов были граждане Бангладеш, Египта и Афганистана. Все нелегальные мигранты отправлялись в основном с территории Ливии. По оценкам Международной организации по миграции, в 2025 году в Средиземном море погибло по меньшей мере 1 878 человек, а в 2024 году - 2 573 человека.

Frontex приступило к работе в 2016 году. Это первая в истории ЕС наднациональная спецслужба, имеющая в своем распоряжении собственный оперативный персонал - полицейских-пограничников, которых Евросоюз может размещать на внешних границах сообщества для усиления их охраны.