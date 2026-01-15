WP: газета Пентагона начала спрашивать соискателей о поддержке Трампа

Например, кандидатам предлагают выделить указы или инициативы американского президента, которые, по их мнению, наиболее важны, пишет издание

ВАШИНГТОН, 15 января. /ТАСС/. Газета Пентагона Stars and Stripes, редакционную независимость которой гарантировал Конгресс США, начала спрашивать соискателей о том, как бы они поддерживали и продвигали политику американского президента Дональда Трампа. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP).

"Как бы вы продвигали указы президента и его политические меры на этой позиции?", - так, по информации издания, звучит один из вопросов, который задают соискателям.

Также кандидатам предлагают выделить указы или инициативы Трампа, которые, по их мнению, наиболее важны. Затем соискателей просят пояснить, как они могут помочь в их реализации, будучи сотрудниками газеты. Несколько бывших и нынешних журналистов, которых приняли на работу в газету Пентагона еще до прихода к власти текущей администрации, заявили газете, что ранее не сталкивались с подобными вопросами.

Представитель Stairs and Stripes заявила, что до запроса от WP руководство газеты не знало о том, что кандидатам задают такие вопросы. Она подчеркнула, что это "противоречит этике с точки зрения журналистики". Она пояснила, что соискатели сталкиваются с такими вопросами при отправке откликов на вакансии через американский государственный сайт по поиску работы. По ее словам, за их внедрение отвечает не руководство газеты, а сам сайт.

В свою очередь, главный редактор газеты Пентагона Эрик Славин в комментарии для WP заявил, что государственная платформа "не разрабатывалась с учетом интересов Stairs and Stripes". В руководстве газеты также подчеркнули, что сайт не обязывает отвечать на эти вопросы, и ответы на них не влияют на отбор.

Stairs and Stripes - газета, которая с 1861 года публикует статьи и новости о ВС США, военнослужащих, ветеранах и их семьях. Пентагон обеспечивает примерно половину финансирования газеты. Ее сотрудники считаются частью штата оборонного ведомства, однако Конгресс США обеспечивает ее редакционную независимость согласно первой поправке к Конституции США, которая гарантирует свободу печати.