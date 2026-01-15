Грузия потребовала от Би-би-си удалить материал о якобы применении химоружия

Грузинские власти также призвали Би-би-си извиниться

Редакция сайта ТАСС

ТБИЛИСИ, 15 января. /ТАСС/. Власти Грузии направили в Би-би-си жалобу с требованием удалить материал о якобы применении в стране химоружия против митингующих и принести извинения. Об этом сообщил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили.

"В нашей жалобе мы требуем удалить фильм и связанные с ним материалы с соответствующих платформ, публичного и четкого извинения со стороны Би-би-си", - сказал Папуашвили на брифинге. Он уточнил, что правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" направила жалобу в Би-би-си 14 января.