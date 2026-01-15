Трамп: суд не стал блокировать операции миграционной службы США в Миннесоте

Таким образом, ICE будет разрешено продолжить свою операцию, указал президент США

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Mark Schiefelbein

ВАШИНГТОН, 15 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп сообщил, что суд не стал блокировать операции Службы иммиграционного и таможенного контроля (ICE) в штате Миннесота.

"Судья отказался заблокировать операции Службы иммиграционного и таможенного контроля в крайне коррумпированном политическом штате Миннесота. Таким образом, ICE будет разрешено продолжить свою весьма успешную операцию по высылке из штата одних из самых жестоких и опасных преступников в мире, многие из которых являются убийцами", - написал он в Truth Social.

Ранее власти Миннесоты подали в суд на федеральное правительство из-за развертывания в штате сотрудников Службы иммиграционного и таможенного контроля. Появление в штате сил ICE генеральный прокурор Кит Эллисон называл "нарушением конституции и федерального закона".

7 января в Миннеаполисе во время операции по поиску нелегальных мигрантов произошел инцидент со стрельбой. Сотрудники ICE потребовали от женщины, остановившейся на машине посередине проезжей части, выйти из транспортного средства. Когда автомобиль начал двигаться вперед, один из служащих ведомства открыл огонь по водителю. Женщина умерла от полученных ранений. Мэр города Джейкоб Фрей назвал действия сотрудников ICE безрассудными и потребовал их вывода.

В свою очередь министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм заявила, что ICE продолжит свою деятельность в городе. Министр убеждена, что застреливший женщину сотрудник ICE действовал в целях самообороны и согласно инструкциям. Аналогичную точку зрения выразил и Трамп.