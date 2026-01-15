Al Jazeera: армия Сирии нанесла удар по штабу курдских сил к востоку от Алеппо

О потерях в рядах курдских бойцов сведений не приводится

Редакция сайта ТАСС

БЕЙРУТ, 15 января. /ТАСС/. Войска переходного правительства Сирии открыли артиллерийский огонь по позициям курдских формирований к востоку от города Алеппо, сообщил телеканал Al Jazeera.

По его сведениям, в результате атаки уничтожен оперативный штаб коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС), который был расположен на одной из фабрик в окрестностях города Мескена.

Ранее три беспилотника нанесли удары по форпосту СДС возле плотины "Тишрин" на реке Евфрат. О потерях в рядах курдских бойцов сведений не приводится.

В первой половине дня курды перекрыли все проезды на подконтрольные им территории на линии соприкосновения с сирийской армией. Закрыты гуманитарные коридоры в районе города Дейр-Хафер на западном берегу реки Евфрат, созданные властями для выхода гражданского населения.

13 января командование вооруженных сил арабской республики объявило закрытой военной зоной территорию, расположенную к востоку от Алеппо, и обвинило СДС в использовании окрестностей города для запуска беспилотников, которые наносили в начале января удары по жилым кварталам, постам сирийской армии и сил внутренней безопасности.