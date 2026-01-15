Глава МВД Кубы: империализм не сможет купить достоинство народа

Ласаро Альберто Альварес Касас заявил об этом на церемонии прощания с кубинскими военными, погибшими в ходе операции США в Венесуэле

ГАВАНА, 15 января. /ТАСС/. Империализм, обладая современным оружием и значительными материальными ресурсами, не способен купить достоинство кубинского народа. Об этом заявил министр внутренних дел Кубы Ласаро Альберто Альварес Касас в ходе церемонии прощания с кубинскими военными, погибшими в ходе операции США в Венесуэле.

"Империализм может иметь более совершенное оружие, располагать огромными материальными богатствами, покупать умы колеблющихся, но есть то, чего он никогда не сможет купить - достоинство кубинского народа", - сказал министр. Церемония встречи останков погибших военных транслировалась телеканалом Cubavision.

"Мы не принимаем их (погибших в Венесуэле военных - прим. ТАСС) с покорностью. Мы делаем это с глубокой гордостью и вечным обязательством, потому что знаем - и народ Кубы усвоил это в самых суровых испытаниях - что смерть не побеждает тех, кто пал с оружием в руках, защищая справедливое дело", - отметил Альварес Касас.

По его словам, погибшие осознанно отправлялись на выполнение миссии, понимая возможные последствия и оставаясь верными своему народу и принципам революции. Глава МВД напомнил, что в момент атаки США на Венесуэлу кубинские военные находились рядом с венесуэльским народом.

"Куба не оставляет своих сынов, Куба не отказывается от своих принципов, Куба не отступает, даже если ради защиты достоинства приходится платить высокую и мучительную цену", - добавил глава МВД.

Как ранее сообщило правительство Кубы, останки 32 кубинских военных, погибших в ходе операции США в Венесуэле, были доставлены на остров. Церемония прощания, которую возглавил лидер кубинской революции Рауль Кастро, прошла в столичном аэропорту имени Хосе Марти. Траурные мероприятия продолжаются в Гаване, а затем пройдут в других провинциях и муниципалитетах страны.