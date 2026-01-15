ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Cмерть младенцев в роддоме в Новокузнецке
Военная операция на Украине
Дело против президента Венесуэлы Мадуро
ТАСС Медиа
ГлавнаяВ миреУдары США по Венесуэле

Глава МВД Кубы: империализм не сможет купить достоинство народа

Ласаро Альберто Альварес Касас заявил об этом на церемонии прощания с кубинскими военными, погибшими в ходе операции США в Венесуэле
Редакция сайта ТАСС
14:46

ГАВАНА, 15 января. /ТАСС/. Империализм, обладая современным оружием и значительными материальными ресурсами, не способен купить достоинство кубинского народа. Об этом заявил министр внутренних дел Кубы Ласаро Альберто Альварес Касас в ходе церемонии прощания с кубинскими военными, погибшими в ходе операции США в Венесуэле.

Читайте также

Удары США по Венесуэле, "вывоз" Мадуро из страны. Хроника событий

"Империализм может иметь более совершенное оружие, располагать огромными материальными богатствами, покупать умы колеблющихся, но есть то, чего он никогда не сможет купить - достоинство кубинского народа", - сказал министр. Церемония встречи останков погибших военных транслировалась телеканалом Cubavision.

"Мы не принимаем их (погибших в Венесуэле военных - прим. ТАСС) с покорностью. Мы делаем это с глубокой гордостью и вечным обязательством, потому что знаем - и народ Кубы усвоил это в самых суровых испытаниях - что смерть не побеждает тех, кто пал с оружием в руках, защищая справедливое дело", - отметил Альварес Касас.

По его словам, погибшие осознанно отправлялись на выполнение миссии, понимая возможные последствия и оставаясь верными своему народу и принципам революции. Глава МВД напомнил, что в момент атаки США на Венесуэлу кубинские военные находились рядом с венесуэльским народом.

"Куба не оставляет своих сынов, Куба не отказывается от своих принципов, Куба не отступает, даже если ради защиты достоинства приходится платить высокую и мучительную цену", - добавил глава МВД.

Как ранее сообщило правительство Кубы, останки 32 кубинских военных, погибших в ходе операции США в Венесуэле, были доставлены на остров. Церемония прощания, которую возглавил лидер кубинской революции Рауль Кастро, прошла в столичном аэропорту имени Хосе Марти. Траурные мероприятия продолжаются в Гаване, а затем пройдут в других провинциях и муниципалитетах страны. 

СШАКубаВенесуэла