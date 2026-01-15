Фон дер Ляйен: в ЕС рассматривают возможность ужесточения санкций против Ирана

По утверждению главы ЕК, участники антиправительственных акций в Иране обратились к властям Европейского союза с просьбой о включении новых фигурантов из их страны в санкционные списки

Редакция сайта ТАСС

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен © AP Photo/ Francisco Seco

НИКОСИЯ, 15 января. /ТАСС/. Власти Европейского союза не исключают возможности дальнейшего ужесточения санкций против Тегерана. Об этом заявила в ходе совместной пресс-конференции с президентом Кипра Никосом Христодулидисом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая принимает участие в двухдневном заседании коллегии комиссаров ЕС, стартовавшем в четверг на Кипре.

Отвечая на вопрос о том, ожидает ли она военного вмешательства США и Израиля в дела Ирана, фон дер Ляйен заявила: "Я не могу комментировать действия других стран - это их дело. Но мы действительно рассматриваем возможность ужесточения санкций против Ирана".

По утверждению главы ЕК, участники антиправительственных акций в Иране обратились к властям Европейского союза с просьбой о включении новых фигурантов из их страны в санкционные списки. Она также заявила, что "прекрасно понимает, что происходит в Иране" и пообещала пойти навстречу просьбе участников акций протеста. "Да, мы это сделаем", - заявила фон дер Ляйен.

Волнения в Иране начались 29 декабря после уличных акций протеста, вызванных резким падением курса иранского риала, и распространились на большинство крупных городов. Власти сообщили о гибели около 40 сотрудников правоохранительных органов. С 8 января, по заявлению главы МИД Ирана Аббаса Арагчи, среди демонстрантов появились вооруженные террористы. Власти Ирана возложили ответственность за организацию беспорядков на Израиль и США. Американский президент Дональд Трамп ранее предупредил, что всерьез рассматривает возможность применения силы против исламской республики.