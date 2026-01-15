Белый дом назвал шуткой слова Трампа об отмене выборов в США

Американский президент ранее заявил Reuters, что его администрация так хорошо работает и, может быть, ей нужно остаться у власти

ВАШИНГТОН, 15 января. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп шутил, говоря о возможности отмены выборов в стране. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на регулярном брифинге для журналистов.

"Президент просто шутил", - заверила она, комментируя высказывания американского лидера в интервью агентству Reuters, опубликованном 14 января, о том, что, возможно, в США больше не следует проводить выборы. "Он говорил, что мы так замечательно работаем, делаем все, чего желают американцы, может быть, нам нужно продолжать [оставаться у власти]. Но он говорил в шутку", - пояснила Ливитт.

На уточняющий вопрос журналиста о том, считает ли Трамп смешной тему выборов, Ливитт ответила: "Вы были в комнате [во время интервью]? Нет, не были. А я была. Я слышал диалог и лишь кто-то вроде вас мог воспринять это серьезно и задать такой вопрос".

Трамп в упомянутом интервью выразил уверенность в том, что его администрация многого добилась и подчеркнул: "Если подумать, нам вообще не нужно проводить выборы".