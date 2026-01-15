Иран призвал ООН осудить преступления бунтовщиков

Глава МИД исламской республики Аббас Арагчи подчеркнул, что американские власти вместе с Израилем являются соучастниками "военной агрессии"

ТУНИС, 15 января. /ТАСС/. Иран требует от ООН осудить преступления бунтовщиков, совершенные против представителей правоохранительных органов и мирных граждан в исламской республике, к которым причастны американские власти. Об этом заявил в телефонном разговоре с генсеком всемирной организации Антониу Гутерришем глава иранского МИД Аббас Арагчи.

"Чудовищные преступления, совершенные против [сотрудников] правоохранительных органов и простых граждан, убийства детей и женщин, сожжение людей, нападения на больницы и медицинские центры, поджог большого количества машин скорой помощи и пожарных машин, разрушение мечетей и культурных центров являются моделью терроризма "Исламского государства" (террористическая группировка, запрещена в РФ - прим. ТАСС), и мы требуем, чтобы ООН осудила эти преступления", - приводит слова министра гостелерадио. При этом он подчеркнул, что американские власти вместе с Израилем являются соучастниками "военной агрессии против Ирана" и несут ответственность за "убийство сотен иранцев вооруженными террористами во время недавних беспорядков". По его словам, они "не могут скрывать свои преступления, проводя заседание Совета Безопасности".

29 декабря в Иране начались волнения после уличных акций протеста, вызванных резким падением курса иранского риала, и распространились на большинство крупных городов. С 8 января, по заявлению главы МИД Ирана Аббаса Арагчи, среди демонстрантов появились вооруженные террористы. Власти Ирана возложили ответственность за организацию беспорядков на Израиль и США. Американский президент Дональд Трамп ранее предупредил, что всерьез рассматривает возможность применения силы против исламской республики.