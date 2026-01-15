ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
КНР призвала США отказаться от идеи применения военной силы против Ирана

Заместитель постоянного представителя Китая при ООН Сунь Лэй подчеркнул необходимость совместной работы всех участников для поддержания международного мира и безопасности
Редакция сайта ТАСС
21:27
обновлено 21:34

ООН, 16 января. /ТАСС/. Китай призывает США соблюдать Устав ООН и отказаться от планов применения силы против Ирана, чтобы избежать катастрофы в регионе. Об этом заявил заместитель постоянного представителя Китая при ООН Сунь Лэй на заседании Совета Безопасности по Ирану.

"Любая военная авантюра лишь подтолкнет регион к непредсказуемой пропасти. Мы настоятельно призываем Соединенные Штаты соблюдать цели и принципы Устава ООН, отказаться от своей навязчивой идеи применения силы и призываем все стороны проявлять сдержанность", - заявил китайский дипломат.

Он подчеркнул необходимость совместной работы всех участников для поддержания международного мира и безопасности. 

