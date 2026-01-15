Зампостпреда КНР при ООН: Ближний Восток остается самым нестабильным регионом

Риски конфликтов на этих территориях остаются высокими, отметил Сунь Лэй

Редакция сайта ТАСС

ООН, 16 января. /ТАСС/. Ближний Восток сохраняет статус наиболее уязвимого региона в глобальной системе безопасности, где сохраняются высокие риски беспорядков и конфликтов. Об этом заявил заместитель постоянного представителя Китая при ООН Сунь Лэй на заседании Совета Безопасности по Ирану.

"В настоящее время Ближний Восток остается самым нестабильным регионом в глобальной системе безопасности, риски беспорядков и конфликтов остаются высокими, а жители региона испытывают сильное стремление к миру и развитию", - сказал Сунь Лэй.

Он отметил, что Китай разделяет серьезную обеспокоенность большинства стран региона по поводу военного противостояния и поддерживает их ожидания мирного решения споров через диалог.