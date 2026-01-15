Делегация МИД РФ оставила запись в книге соболезнований в посольстве Венесуэлы

Ее возглавил директор латиноамериканского департамента Александр Щетинин, передавший послу Боливарианской Республики братское послание российского правительства

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Дипломаты МИД РФ провели встречу с послом Венесуэлы в Москве Хесусом Рафаэлем Саласаром Веласкесом, чтобы оставить запись в Книге соболезнований в память о погибших во время атаки США на республику 3 января. Об этом говорится в сообщении посольства Венесуэлы в РФ.

Делегацию возглавил директор латиноамериканского департамента Александр Щетинин, передавший послу Венесуэлы братское послание российского правительства народу и правительству Венесуэлы, сообщили в посольстве.

"Делегация провела всесторонний диалог с послом Саласаром, в котором подтвердила свою приверженность укреплению дружеских отношений и сотрудничества между странами в духе солидарности и взаимоуважения", - говорится в сообщении посольства по итогам встречи 15 января.

Президент США Дональд Трамп 3 января сообщил о проведении военной операции в Каракасе, в результате которой американскими военными был захвачен президент Венесуэлы Николас Мадуро с женой. 5 января они предстали перед федеральным судом Южного округа штата Нью-Йорк. Им инкриминируют причастность к наркоторговле. Мадуро с женой вину не признали.